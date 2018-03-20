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Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 gözaltı

Van'da polisin, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerinin katıldığı operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
 

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