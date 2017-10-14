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Van'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatan İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle Hacıbekir Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 roketatar, 16 roket mühimmatı, kanas keskin nişancı silahı, kalaşnikof marka tüfek, G3 piyade tüfeği, 3 el bombası, 5 şarjör, 4 fünye ve 5 elektrikli kapsül ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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