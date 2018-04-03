Van'da terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın kış üslenme alanlarına yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Bu kapsamda, Erciş ilçesine bağlı Aladağlar bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik operasyonu" gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, teröristlerce kullanıldığı tespit edilen ve içinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 4 tüp, yüklü miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile elektronik malzeme bulunan 2 sığınağın imha edildiği belirtildi. Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.