Van'da terör şüphelisinin evinde silah ve mühimmat ele geçirildi Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen R.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.