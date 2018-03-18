Van'da teröristlerin yaktığı okul 5 günde yenilenerek hizmete sunuldu
Van'da İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği İpekyolu Belediyesi, PKK'lı teröristlerin ateşe verdiği anaokulunu yeniledi.
- AA
Van'da Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki bir anaokulu, terör örgütü PKK mensuplarının kundaklaması sonucu büyük hasar görmüştü.
Okula giderek hasar tespiti yapan belediye ekipleri; pencere, kapı, halı ve camların yenilenmesi, okulun boyanması için çalışma başlattı.
Anaokulu, 5 günde eskisinden daha iyi duruma getirilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.
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