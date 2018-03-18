Van'da teröristlerin yaktığı okul 5 günde yenilenerek hizmete sunuldu

Van'da Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki bir anaokulu, terör örgütü PKK mensuplarının kundaklaması sonucu büyük hasar görmüştü.



Okula giderek hasar tespiti yapan belediye ekipleri; pencere, kapı, halı ve camların yenilenmesi, okulun boyanması için çalışma başlattı.



Anaokulu, 5 günde eskisinden daha iyi duruma getirilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.