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Van'da teröristlerin yaktığı okul 5 günde yenilenerek hizmete sunuldu

Van'da İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği İpekyolu Belediyesi, PKK'lı teröristlerin ateşe verdiği anaokulunu yeniledi.

  • AA
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Van'da Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki bir anaokulu, terör örgütü PKK mensuplarının kundaklaması sonucu büyük hasar görmüştü.

Okula giderek hasar tespiti yapan belediye ekipleri; pencere, kapı, halı ve camların yenilenmesi, okulun boyanması için çalışma başlattı.

Anaokulu, 5 günde eskisinden daha iyi duruma getirilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

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