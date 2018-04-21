Van'da teröristlere ait 6 adet sığınak imha edildi

Van valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu operasyonlar kapsamında; 19 Nisan 2018 günü, Gürpınar ilçesi Çalyan yaylasında icra edilen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Edoğan operasyonu sonucunda, teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde; El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan, 6 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp, 50 metre fünye kablosu ile 1 adet şarjör, 2 adet hücum yeleği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulunan 6 adet sığınak tespit edilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.