Van'da toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın ilk eylemini gerçekleştirdiği 15 Ağustos 1984'ün sözde yıl dönümünde vatandaşlara yönelik kanlı eylemleri engellemek, huzur ve güvenliği muhafaza etmek amacıyla operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız" adı verilen operasyonda yapılan arazi aramasında Sallıdere Mahallesi'nde toprağa gömülü tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri aralıksız devam edecek.