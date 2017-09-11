Van'da uyuşturucu operasyonu: 46 kilo eroin yakalandı
Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette yapılan aramada 46 kilo 79 gram eroin bulundu.
- AA
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.R'nin kullandığı kamyoneti, Van-Gürpınar karayolunun Kurubaş mevkisindeki uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 90 pakette 46 kilo 79 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü ve araçta bulunan A.R. ile E.Ö. gözaltına alındı.
Bu arada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince ocak ayından bu yana yapılan 125 operasyonda 2 ton 21 kilo 802 gram eroin ele geçirildiği öğrenildi.
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