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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada 107 kilo 420 gram eroin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe çıkışındaki Erciş yolunda şüphe üzerine durdurdukları 65 S 5675 plakalı yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.
 
Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, otobüsün tavan kısmına gizlenmiş 200 paket halinde 107 kilo 420 gram eroin ele geçirildi.
 
Otobüs sürücüsü ve araçtaki bir kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ile uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı. 
 

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