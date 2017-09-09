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Van'da zırhlı araç kontrolden çıktı: 1 polisimiz şehit oldu

Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde kontrolden çıkan zırhlı polis aracı takla attı. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis ise yaralandı.

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Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının içerisinde bulunduğu zırhlı polis aracı, Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
 
Takla atan araçta bulunan 4 polis memurundan 1'i şehit olurken, 3 polis memuru ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurlarının Muradiye ve Özalp ilçeleri arasında bulunan radar kulesini kontrol etmek için yola çıktığı belirtildi. DHA

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