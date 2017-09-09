Van'da zırhlı araç kontrolden çıktı: 1 polisimiz şehit oldu
Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde kontrolden çıkan zırhlı polis aracı takla attı. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis ise yaralandı.
Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının içerisinde bulunduğu zırhlı polis aracı, Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Takla atan araçta bulunan 4 polis memurundan 1'i şehit olurken, 3 polis memuru ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurlarının Muradiye ve Özalp ilçeleri arasında bulunan radar kulesini kontrol etmek için yola çıktığı belirtildi. DHA
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