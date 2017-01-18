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Van'daki hücre evi baskınında 2 terörist böyle öldürüldü

Van'da düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun görüntülerine 24 ekibi ulaştı.

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Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekât Polisleri Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin olduğu bir eve operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına PKK'lı teröristler ateşle ve el bombasıyla karşılık verince çatışma çıktı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon sırasında çıkan çatışmada, 2 PKK'lı terörist silah ve el bombalarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

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