Van'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında aralıksız devam eden çalışmalar neticesinde 4 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi.