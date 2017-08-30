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Van'daki PKK operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

VAN'da polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan G.H., G.A., B.A., A.B., Ş.K., A.D. ve S.B. gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında ise dijital materyaller ile kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtildi.

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