Van’da terör operasyonu: 4 tutuklama
Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
- İHA
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, örgüte yardım-yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde birlikleri YPS bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen karara istinaden İl Jandarma Komutanlığınca Şehit Jandarma Er Hasan Ergin Operasyonunda yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 4 şüpheli, sorguları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevke dildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.