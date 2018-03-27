Van'daki uyuşturucu operasyonunda 100 kilo eroin ele geçirildi

Altınboynuz olarak tabir edilen ve Afganistan, Pakistan ile İran'da üzerinden getirilip Avrupa'ya nakledilen uyuşturucunun en önemli geçiş güzergâhı olan Van-İstanbul eroin hattına Van polisi tarafından bir darbe daha vuruldu. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Narkotik ekiplerinin eş güdüm içerisinde dün Van merkezinde 24 saat içerisinde gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda,100 kilo 930 gram eroin ele geçirildi. İlk iki operasyonda bir TIR ve kargo şirketinden 8 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirip, 2 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, planlı operasyonların sonuncusunda ise 4 ayrı araçla kendilerine konvoy yaparak polis kontrolünü aşmaya çalışan, aynı aşiretten 7 kişiyi gözaltına aldı. Konvoyda bulunan ve istikametinin İstanbul olduğu belirlenen 34 plakalı lüks bir otomobilde dedektör köpek Alfa ile yapılan aramada ise aracın tabanın zulalanmış 92 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

KARGO FİRMASINDA 4 KİLO 700 GRAM

Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ekiplerinin verdiği destekle, Narkotik ekiplerinin dün 24 saat içerisinde gerçekleştirdiği seri operasyonların ilki bir kargo şirketine düzenlendi. Kargo firmalarında denetleme yapan ekipler, şehir merkezindeki bir kargo firmasında kokuya duyarlı köpeklerle yaptığı arama çalışmalarında, dedektör köpek Efes'in bir koliye tepki vermesi üzerine koli açılıp incelendi. İstanbul'a gönderilmek üzere kargoya verilen kolinin içerisinden 9 paket halinde 4 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.Uyuşturucu dolu koliyi kargodan alacak olan şahıslarla ilgili soruşturma başlatan ve bir kişiyi gözaltına alan narkotik timleri, ikinci operasyonu ise akşam saat 18.30 sıralarında bir TIR'a gerçekleştirdi.

TIR ÇEKİCİSİNDE 4 KİLO 170 GRAM

Van merkezde seyir halindeyken, Çimento fabrikası önünde şüphe üzerine durdurulan 33 plakalı TIR'da narkotik köpeği Şila ile arama yapıldı. TIR'ın önce dorsesine ardından çekicisine yönlendirilen Şila, çekicinin şoför mahalinde bulunan yatakta bir yastığa tepki verince yastık yırtılarak açıldı. Açılan yastık içerisinden 8 paket halinde 4 kilo 170 gram eroin ele geçiren ekipler istikameti İstanbul olarak belirlenen TIR'ın şoförünü gözaltına alıp emniyete götürdü.

KONVOYDAKİ ARAÇTA 92 KİLO 60 GRAM

Van polisinin 24 saat içerisindeki son operasyonu ise günün son saatlerinde gerçekleşti. Pazartesi gününün bitimine bir saat kala gece saat 23:00 sıralarında Van'ın Başkale ilçesinden Van'a doğru hareket eden ve konvoy oluşturan 4 ayrı araç şüphe üzerine ekipler tarafından takibe alındı. Van merkezine doğru seyreden 34 plakalı Passat, 34 plakalı Çitröen, 65 plakalı Toyota ve 65 plakalı Mitsubishi marka araçlar şehre girmeden durdurulup, içerisindeki 7 kişi şüphe üzerine gözaltına alındı. Emniyetin bahçesine çekilen 4 araçta dedektör köpek Alfa ile arama yapıldı. Arama sırasında 3 araca tepki vermeyen Alfa, 34 plakalı Passat C.C marka araca tepki verdi. Dedektör köpeğin tepki verdiği aracın şoför mahalinde bulunan kısmının tabanı söküldü ve zulalanan bölgeden 180 paket halinde 92 kilo 060 gram eroin ele geçirildi. Aynı aşirete mensup oldukları belirlenen ve emniyette ifadeye alınan 7 şüphelinin, olası polis kontrollerinden kurtulmak için konvoy yöntemini denediği öğrenildi.Gözaltına alınan 9 şüpheliyi emniyette ifadeye alan Van polisinin, ele geçen 197 paket halindeki 100 kilo 930 gram uyuşturucuyla bağlantılı şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

(Milliyet)