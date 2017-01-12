Vandal CHP'li Kara'dan demokrasiye yumruklu saldırı

'Rejim ve destekçileri ateşkesi 399 defa ihlal etti'

Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı Hicab, "Ateşkesin yürürlüğe girdiği 30 Aralık'tan bu yana, rejim ve destekçileri ateşkesi 399 defa ihlal etti, en az 271 kişi öldü." dedi.