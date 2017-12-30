Van'ın çöplerinden elektrik üretilecek

Tesisin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında, belediye yetkilileri ve uzmanların katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Vali konağında yapılan toplantıda ilk olarak, proje danışmanı Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Doğru tarafından tesisin çalışma prensibini, işleyişini ve sağlayacağı faydaları içeren sunum yapıldı. Sunumun ardından konuşan Vali Zorluoğlu, Van için çok büyük projeler yürüttüklerini belirterek, bu projenin de önemli vizyon projelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Projeyi çok önemsediklerini kaydeden Vali Zorluoğlu, "Hızlı bir çalışmayla kısa sürede çok mesafe alarak projemizi neticelendirmek istiyoruz. Proje hayata geçtiğinde, katı atıklardan gazlaştırma yöntemiyle enerji üretilerek bir yandan çöpler bertaraf edilirken, diğer yandan da görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek. Van çok daha modern, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen katı atık tesisine kavuşmuş olacak. Amacımız 2019 seçimleri öncesi bu tesisi hizmete açmak. Projenin uygulandığı illerde de incelemeler yapacağız. Toplantımızın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de gazlaştırma yöntemiyle yapılacak tesisler büyük ivme kazanacak. Biz de son teknolojinin imkanlarından yararlanarak tesisimizi yapacağız. Projedeki son eksiklikler de en kısa sürede giderildikten sonra ihaleye çıkılacak. Çok vaktimiz yok. Ayrıca mevcut çöp alanı rehabilite edilerek çevre düzenlemesi yapılıp, güzel bir görünüme kavuşturulacak" diye konuştu.

Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra, Van Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanı Selçuk Doğru ve şube müdürü Mehmet Kaptanoğlu katıldı.