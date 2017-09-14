Van'ın Gevaş ilçesinde PKK'ya ait sığınak bulundu VAN'ın Gevaş İlçesi'nde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait olduğu belirtilen bir sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.