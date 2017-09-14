Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van'ın Gevaş ilçesinde PKK'ya ait sığınak bulundu

VAN'ın Gevaş İlçesi'nde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait olduğu belirtilen bir sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş İlçesi'nde 'Şehit Jandarma Üsteğmen Veli Ayyıldız Operasyonu' düzenledi. İlçeye bağlı Anaköy Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'SİHA'lar sivilleri vuruyor' yalanına Başbakan Yıldırım'dan tokat gibi yanıt

'SİHA'lar sivilleri vuruyor' yalanına Başbakan Yıldırım'dan tokat gibi yanıt

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA