Van'ın Gevaş ilçesinde tırın yakıt deposunda 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi

Narkotik köpeği "Şila"nın kullanıldığı aramada, tırın yakıt deposuna gizlenmiş 269 paket halinde 140 kilo 315 gram eroin bulundu.

Sürücü B.T. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.