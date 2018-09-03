Van'ın Gevaş ilçesinde tırın yakıt deposunda 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurulan 22 NH 913 plakalı tırda arama gerçekleştirdi.
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