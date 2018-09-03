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Van'ın Gevaş ilçesinde tırın yakıt deposunda 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurulan 22 NH 913 plakalı tırda arama gerçekleştirdi.

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Narkotik köpeği "Şila"nın kullanıldığı aramada, tırın yakıt deposuna gizlenmiş 269 paket halinde 140 kilo 315 gram eroin bulundu.

Sürücü B.T. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

 

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