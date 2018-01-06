Vanlı 120 kahraman çocuğun anısına meşaleli yürüyüş yapıldı

Van Valiliği, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 1’inci Dünya Savaşı’nda Van’dan Hoy cephesine cephane taşırken, çoğunluğu soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuk için meşaleli yürüyüş düzenlendi. “Gençlik Şühedanın İzinde” sloganı ile düzenlenen yürüyüşte, 120 Vanlı çocuk ellerinde meşaleler ile yürürken, bir grup genç ise dev Türk Bayrağını taşıdı.

Soydan Kavşağında yer alan İpekyolu Gençlik Merkezinden başlayan yürüyüş, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki Kurtuluş Parkı’nda bulunan 120 Vanlı çocuk anıtına kadar sürdü. Burada konuşan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Sarıkamış Şehitlerini Anma’ programımızı bugün ikindi namazı sonrası ruhlarına okunan hatim ve dua ile başladık. Bu şehadette biraz daha iz bırakan Vanlı 120 kahraman çocuğumuzu da ayrı bir programla anmak istedik. Bu yüzden bu akşam Vanlı 120 çocuğumuz için meşaleli yürüyüş gerçekleştirdik” dedi.

Etkinlik yapılan dua ve 120 gencin anıtına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Programa Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, STK temsilcileri, vatandaşlar ve gençler katıldı.