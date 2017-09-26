Vanuatu'da volkan patladı, olağanüstü hal ilan edildi

Vanuatu'nın merkezindeki Ambae adasında bulunan 'Manaro Voui' volkanı patlayarak yakınlarda bulunan evlerin üzerine kaya ve kül yağmasına neden oldu.

Vanuatu Meteoroloji Departmanı'ndan yapılan açıklamada haftalar süren sismik aktivitelerin ardından volkandaki faaliyetlerin son günlerde arttığı belirtildi.

Haftasonu alarm seviyesini 3'ten 4'e çıkararak 'orta seviyede püskürme durumu' yaşandığını ilan eden yetkililer, yanardağın 6.5 km çevresindeki köyler için 'düşen kaya ve volkanik gaz' uyarısı yaptı.

Daha uzaktaki köylerin de kül yağmuru ve asit yağmurlarından etkilenebileceği belirtildi.

Erupting volcano forces 6,000 evacuations on Vanuatu island https://t.co/PcJ8OEqM28 via @MailOnline — konfused (@anselimonjeru) 26 Eylül 2017

​7.000'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ambae adasındaki okular kapatılırken, adada yaşayan 7.000'den fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Manaro Voui volkanı en son 2005'te patlamış ve binlerce kişi yine adadan tahliye edilmişti.

Vanuatu, Büyük Okyanus'da (Pasifik) 'Ateş Çemberi (Ring of Fire)' adı verilen deprem ve volkan kuşağı üzerinde bulunuyor.

Sputnik'te yer aalan habere göre, Ateş Çemberi'ndeki bir diğer ülke Endonezya'ya bağlı Bali adasında da Agung yanardağından dumanlar yükselmesi ve sarsıntıların yaşanması üzerine ani bir patlama riskine karşı 70.000'den fazla kişi tahliye edilmiş durumda.