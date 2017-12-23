Vapurdan denize düşen kadını deniz polisi kurtardı

Olay saat 12:00 sularında yaşandı. İddiaya göre Eminönü'nden kalkan vapurda bulunan yolculardan bir kadın kalkıştan birkaç dakika sonra açıkta denize düştü. Vapurda bulunan vatandaşların uyarısı ile vapur durduruldu. Mürettebatın haber vermesi ile kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi su yüzeyinde çırpınan kadını kurtardı. Eminönü iskelesine çıkarılan kadın için gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

EĞİLDİ, AYAĞI KAYDI DÜŞTÜ

Olay anını gördüğünü söyleyen Ersan Çevikel, "Kadın aşağıya doğru eğildi, ayağı kayınca denize düştü. Deniz polisi kurtardı. Kadın hayatta, yaşıyor" dedi. Görgü tanığı Dursun Duman ise, "Polis arkadaşlar hanımefendiyi açıkta çıkardılar. İskeleden güvenlik arkadaşlarla beraber kadını içeri aldık, ilk müdahalesi yapıldı sonra battaniyeye sardık. Ambulans geldi hastaneye götürüldü. Zannediyorum kendisi atladı. Çok titriyordu, zaten yaşlı kendisi. Kadın tek başınaydı" diye konuştu. Polis, olay sonrası soruşturma başlattı.