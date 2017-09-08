Varlık Fonu Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varlık Fonunda hedeflenen, arzulanan bir süreç olmadı

Kazakistan'a hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın görevden alınmasıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Varlık Fonunda hedeflenen, arzulanan bir süreç olmadı. Ne yazık ki olmadı. Varlık Fonu sayın başbakana bağlı, cumhurbaşkanı olarak benimle bir bağlantısı yoktur. Sayın başbakanla istişare yaparak bu konuda adım attık, bu gelişmeleri gördük. Böyle yürümeyeceğini bizler karar verdik. Bu adımın atılması isabetlidir dedik. Varlık Fonunu organize etmemiz şart, o adımı da Kazakistan dönüşü atacağız” ifadelerini kullandı.