'Tüccarlara kesinlikle emanet fındık vermeyin'

Başaran, AA muhabirine, Toprak Mahsülleri Ofisine (TMO) fındık verecek üreticilerin mağduriyet yaşamaması için bazı evrakların hazır olması gerektiğini belirtti.

Evraklar haricinde de titiz davranılması gerektiğini aktaran Başaran, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin TMO'ya fındık verirken mağdur olmasını istemiyoruz. O yüzden özellikle fındığımızı iyi kurutmalıyız. Taş ve çürükleri iyi ayıklamalıyız. Randevu saatinden 1 saat önce erken teslim edilecek alana gidilmelidir. Üreticilerimizin kimlikleri ve banka hesap numaraları mutlaka yanında olmalı. Ayrıca getirilen çuvalları randıman alabilecek şekilde hazırlamalıyız. Üreticilerimizden bu konulara dikkat etmelerini istiyoruz."

Yaklaşık 3 ay süren fındık hasadının bittiğini belirten Başaran, "Hasadın ardından fındık çuvala girdi, üreticilerımiz şu an fındığın fiyatının yükselmesini bekliyor. Üreticimizden, tüccara kesinlikle emanet fındık vermemesini talep ediyoruz. TMO alımlara başladı. İllaki emanete verilecekse de FİSKOBİRLİK ofislerine vermelerini tavsiye ediyoruz. Bu sayede hem fındıkları güvende olur hem de fiyat kaygısı yaşamazlar." ifadesini kullandı.