Varto’da trafik denetimleri sıklaştırıldı

Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bayram dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Varto Devlet hastanesini önünde oluşturulan güvenlik noktasının yanı sıra Muş-Varto, Varto-Bingöl Karlıova, Varto-Hınıs ilçesi ile Erzurum karayolunu kullanan sürücülerin bayramda trafik kurallarına uymaları için gerekli kontroller yapıldıktan sonra sürücülerin kurallara uyarak seyahat etmeleri konusunda uyarılarak önce can güvenliklerinin sağlamaları ve daha sonra mal güvenlikleri için tedbir almaları konusunda bilgilendirildiler. Merkez ve şehirlerarası yollarda sık sık uygulama yapıldı. Şehirlerarası ve merkezde kontrolleri sıklaştıran ekipler, bu uygulamanın bayram tatili sonuna kadar devam edeceğini söylediler.

Muş ve Erzurum istikameti yollarda kontrollerini de sıklaştıran ekipler, amacın ceza kesmek değil, kazaları asgariye indirmek olduğunu belirttiler.

Sürücüler ise yapılan uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler.