"Vasil" ve "Cesi" zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Ordu Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik polis köpekleri "Vasil" ile "Cesi", uyuşturucuyla mücadelede etkin rol alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde eğitmenlerinin nezaretinde bugüne kadar birçok operasyonda görev alan Vasil ve Cesi, zehir tacirlerine geçit vermiyor.

Suçun önlenmesi ve suçlunun etkisiz hale getirilmesi noktasında güvenlik güçlerine en büyük desteği sağlayan hassas burunlu köpekler, kentte başarıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında önemli rol üstleniyor.

Katıldıkları operasyonu başarıyla tamamlayan ve kondisyon parkuru adı verilen bölümde eğitmenlerinin sözünden çıkmayan köpeklere ödül olarak plastik top veriliyor.

Narkotik köpeği Vasil'in eğitmeni polis memuru Olcay Karabatak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vasil'in 9 yaşında olduğunu belirterek, uzun yıllar Ordu'nun dışında başka illerde de önemli operasyonlarda görev aldığını söyledi.

Karabatak, Vasil'in altı aylık sürede 7 bin uyuşturucu hap ve 2,5 kilo sentetik kannabinoid adlı yasaklı maddelerin yakalanmasında etkin rol üstlendiğini ifade ederek, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü olarak kentteki hiçbir uyuşturucu faaliyetine göz açtırmadıklarını, köpeklerin de bu noktada polislerin en büyük yardımcısı olduğunu vurguladı.

Cesi'nin eğitmeni polis memuru Muzaffer Bayrak ise 3 yaşındaki köpeğin Alman kurdu olduğunu kaydederek, "Şu ana kadar Cesi, 12 bin uyuşturucu hap, 40 kilogram esrar maddesi ve 1 kilogram sentetik kannabinoid adlı yasaklı maddenin ele geçirilmesini ve suçluların da yakalanmasını sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Bu köpeklerimiz sayesinde birçok olay aydınlığa kavuşmuştur. Bu köpeklerin ortaya koydukları başarılar mutluluk vericidir. Bu anlamda emniyet teşkilatımızı kutlarım." değerlendirmesinde bulundu.