Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasın paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnameye kısa süre içerisinde 'e-Devlet' üzerinden ulaşılabilecek.

  • AA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı.
 
Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için "e-Devlet"e bildirimde bulundu.
 
Böylece, Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına kısa süre içerisinde vasiyetname alınması da eklenecek. Kullancılar, oluşturulacak alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulatabilecek.
 
Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek.
 
Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA