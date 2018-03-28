Vasiyetname sorgulama E Devlet Vasiyetname sorgulama nasıl yapılır? Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasın paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnameye kısa süre içerisinde "e-Devlet" üzerinden ulaşılabilecek. "e-Devlet" üzerinden 21 Mart'ta hizmete sunulan vasiyetname sorgulama, ilk gün 7 bin 430, toplamda ise 128 bin 960 kez tıklandı. Alınan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinden 21 Mart'ta hizmete sunulan vasiyetname sorgulama, ilk gün 7 bin 430, toplamda ise 128 bin 960 kez tıklandı. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından başlatılan hizmette, vasiyetnameler de elektronik ortamdan alınabiliyor. İşte vasiyet sorgulama hakkında detaylı bilgi sizlerle…

Vasiyetname sorgulama ilk haftasında yoğun ilgi gördü

Alınan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinden 21 Mart'ta hizmete sunulan vasiyetname sorgulama, ilk gün 7 bin 430, toplamda ise 128 bin 960 kez tıklandı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından başlatılan hizmette, vasiyetnameler de elektronik ortamdan alınabiliyor.

Noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere elektronik ortamdan ulaşım sağlayan uygulamanın, ilk günündeki işlem sayısı 7 bin 430 olurken, başlangıcından bu yana geçen bir hafta içerisinde, 128 bin 960 kişi, vasiyetnameye e-Devlet Kapısı'ndan ulaştı.

Kullanıcılar, oluşturulan alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulaması gerçekleştirebiliyor.

VASİYETNAME NEDİR?

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır.

VASİYETNAMENİN GEÇERLİK KOŞULLARI

Ehliyet (ayırt etme gücü, 15 yaşını doldurulmuş olması)

Sakatlanmamış irade beyanı

Kanuna hukuka ve ahlaka aykırı olmaması

Şekle uygunluk

VASİYETNAME NASIL SORGULANIR?

Vasiyetname sorgulama yakın zamanda e-Devlet'e entegre edilecek. Entegre edildiği zaman detaylar ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra kurumlardan "Adalet Bakanlığı" butonuna tıkladığınızda "Vasiyetname sorgulama" hizmetini bu bölümünde görebileceksiniz.

e-Devlet Nedir?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

e-Devlet Kapısı Nasıl Kullanılır?

Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetlere aynı adresten alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.