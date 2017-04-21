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Vatan haini Can Dündar hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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