Vatan haini Can Dündar hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
- AA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
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