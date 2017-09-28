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Vatan haini Can Dündar hakkında 'kırmızı bülten' ve iade talebinde bulunuldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında 'yakalama' kararı verilen eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile ilgili 'kırmızı bülten' ve iade talebinde bulunuldu.

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Başsavcılık, merkez Bağlar ilçesinde 24 Nisan 2016'da Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Dündar hakkında bir süre önce "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talebi üzerine 5. Sulh Ceza Hakimliği, Dündar hakkında "yakalama" kararı çıkarttı.

Karar doğrultusunda yapılan aramada, Dündar'ın yurt içinde kayıtlı adresinde bulunmadığı ve Almanya'da olduğu tespit edildi. Başsavcılık, bunun üzerine Dündar ile ilgili "kırmızı bülten" ve "iade talepnamesi" düzenleyerek, Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderdi.

Devam eden soruşturmada Dündar, konuşmasında terör örgütü PKK'nın cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven, meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler kullanmakla suçlanıyor.

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