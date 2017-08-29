Vatan Şaşmaz cinayetinde o detay ortaya çıktı: Eldiveni aksesuar amaçlı kullanmış

Conrad Otel’in 1130 numaralı odasında yaşanan olay, polis tutanağına şöyle yansıdı: “Müntehir (intihar eden) ile maktul 2009 yılında birliktelik yaşarlar, aralarında anlaşmazlık çıkar ve ayrılırlar. Ancak müntehire şahıs maktule platonik aşk duyar, bunu takıntı haline getirir. Müntehire, tanık şahıs olan yeğenine sürekli maktulü çok sevdiğini, kendisiyle evlenmek istediğini söyler. Zaman zaman intihar etmek istediğini beyan eder. 2011 yılında ‘Xanax’ içerek intihar teşebbüsünde bulunur. Müntehire yaklaşık 1,5 aydır otelde kalmaktadır. 27.08.2017 günü müntehire, yeğeni olan Dora isimli şahsı eşiyle birlikte otele davet eder. Saat 12.30 sıraları tanık Dora ve eşi otele gelir, müntehire onlarla otelde kafede oturur. Bir süre sonra müntehire Alkol alır. Saat 17.00 sıralarında misafirinin geleceğini, onu karşılamaya gideceğini, kendisini otelin kafesinde beklemelerini söyler ve yanlarından ayrılır. Bir süre sonra şahıs geri gelmeyince merak ederler. Telefonunu ararlar, ancak cevap alamazlar. Otel güvenliğinden yardım alarak kapıyı açtırırlar. Maktul şahsı kapı önünde yüzüstü yatar vaziyette, müntehire şahsı yatak üzerinde kanlar içerisinde görürler. Cesetler üzerinde tarafımızca yaptığımız kontrolde maktulün sırt bölgesinden dört adet giriş şeklinde yarasının olduğu, müntehirenin sağ kulak üstü bitişik atış şeklinde yarasının olduğu, tabancanın müntehirin elinde olduğu görülmüş.”

9 MİLİMETRE SMİTH WESSON TOPLU TABANCA

Aker’in, cinayette 9 milimetre çapında Smith Wesson marka toplu tabanca kullandığı, silahının ruhsatını geçtiğimiz yıl aldığı, adres olarak ablasının Şişli’deki evini gösterdiği öğrenildi. Emniyet yetkilileri, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad gibi yabancı liderlerin kaldığı, uluslararası toplantılara ev sahipliği yapan Conrad Otel’e silah sokulmasının büyük bir güvenlik açığı olduğu kanaatinde. Şaşmaz ile WhatsApp programı üzerinden mesajlaştığı ve ünlü sunucuyu odasına son bir kez görüşmek üzere çağırdığı öğrenilen Aker’in, kullandığı silahın bulundurma ruhsatının olduğu öğrenildi. Bulundurma ruhsatlı silahların sadece verilen şahısın ikamet ve ticarethanelerinde durabileceğini ve taşınamayacağını ifade eden emniyet yetkilileri, taşıma ruhsatlı silahların bile otele sokulmasının güvenlik açığını ortaya koyduğunu ifade etti.

OTELDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan olayın yaşandığı Conrad Otel yetkilileri, cinayete ilişkin adli soruşturmanın sürdüğünü belirterek,bu aşamada bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

ELDİVENİ AKSESUARMIŞ

Filiz Aker’in olay sonrasında yapılan ceset incelemesinde silahı kullandığı eline giydiği eldiven ile ilgili polisin açıklaması, eldivenin aksesuar amaçlı giyildiği yönünde. Yapılan incelemede, Aker’in sağ eli ve bileğinden dirseğine kadar barut izlerinin sirayet ettiği ifade edildi. Aker'in eldiveni ne amaçla taktığı henüz bilinmiyor. Cinayeti planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

3 ATIŞ YAKIN MESAFEDEN

Polisin yaptığı ilk incelemede, Vatan Şaşmaz sırtından aldığı dört kurşunla hayatını kaybetti. Şaşmaz’ın ilk kurşunla yere düştüğü, daha sonraki üç atışın ise yakın mesafeden yapıldığı belirlendi. Aker ise tek kurşunla hayatına son verdi.

‘UÇAĞA BİNER GİBİ’

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, otellere girişte silah uygulamasını şöyle anlattı: “Otele girerken uçağa biner gibi giriyorsunuz. Otelde korumaların olduğu bölgede bir takım kasalar vardır. Girerken müşterinin durumuna ve ruhsatına bağlı olarak silahına el konur, kasaya kapatılır ve anahtarı kendisine verilir. Almaya geldiğinde dışarı çıkarken gelir ve oradan alır. Ama devamlı kalıyorsa bunu takip etmek çok zor tabii... Çünkü belli bir tanışıklık da olur. Biz bu cinayette çöp arıyoruz. Silah olmasa çatalla da öldürür.” (Milliyet)