Vatan Şaşmaz görüntülerini sızdıran polis: Eşimi görevde olduğuma inandırmak için paylaştım

İstanbul Beşiktaş’ta lüks bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından 3 kurşunla öldürülen ünlü sunucu ve televizyoncu Vatan Şaşmaz’ın ceset görüntülerini sızdıran kişinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğu belirlendi. Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında görüntüleri sızdıran polis memurunun açığa alındı.

GÖRÜNTÜLER ZİNCİRLEME YAYILMIŞ

Açığa alınan polisin mesaide olduğunu kanıtlamak için görüntüleri çekip eşine gönderdiği tespit edildi. İddiaya göre; polisin eşi, bunu aile üyelerinin görüştükleri WhatsApp grubuna attı. Polisin kayınçosu da görüntüleri kız arkadaşı D.Ç. ile paylaştı. Uyuşturucudan sabıkası olan D.Ç., görüntüleri para karşılığı medyaya satmaya çalıştı. (Akşam)