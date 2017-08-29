Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş’ta lüks bir otelde öldürülen Vatan Şaşmaz, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şaşmaz’ın eşi ve annesi gözyaşlarını tutamazken sevenleri de tabuta sarılarak dualar etti. Ünlü sunucunun cenaze törenine, 'Çocuklar Duymasın' adlı dizede birlikte rol aldığı set arkadaşları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı da katıldı.

Beşiktaş’ta 5 yıldızlı bir otelde vurularak öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Güzeltepe Birlik Camii'ne getirildi. Camiye çok sayıda ünlü isim akın etti. Caminin avlusu Şaşmaz'ın sevenleriyle dolup taşarken, Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Şaşmaz ve eşi Yasemin Adalı’nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Anne Şaşmaz ile Adalı burada bir sandalyede otururken gözyaşlarını tutamadı.

Anne Şaşmaz ve Yasemin Adalı taziyeleri kabul ederken ünlü sunucunun sevenleri de tabutu başında dualar ederek gözyaşı döktü.

Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı tören boyunca karnındaki bebeğini tuttu, eşinin alyansını taktı Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın cenaze töreninde objektiflere yansıyan fotoğraflar yürekleri burktu. Şaşmaz'ın 4 aylık hamile eşi Yasemin Adalı'nın tören boyunca karnındaki bebeği tuttuğu ve eşinin alyansını taktığı görüldü. Dikkat çeken bir diğer detay ise Adalı'nın parmağındaki yüzükler oldu. Adalı'nın eşinin alyansını da parmağına taktığı görüldü.

Cenaze namazı için Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Ferdi Akarnur, Yusuf Adalı, Metin Uca, Melike Öcalan ve Yaşar Alptekin, İzzet Yıldızhan, Saruhan Ünel ve Tuğba Özay başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim ve sevenleri camiye akın etti.

Cenazede dikkat çeken isim Cenazede en çok dikkat çeken isimse Vatan Şaşmaz'ın katil zanlısı Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan oldu. Ercan yaptığı kısa açıklamada: "İnsanlık görevimi yapmaya geldim. Çok dikkat çekmek istemiyorum. 15 yıllık arkadaşım, teyzemden dolayı sevmiyorum." dedi.

“Denilecek bir şey yok sözün bittiği yerdeyiz”

Vatan Şaşmaz'ın cenaze törenine katılan set arkadaşı Pınar Altuğ, “Söyleyecek bir şey kalmadı maalesef. En son sette beraberdik. Vatan benim çok eski arkadaşım. Çocuklar Duymasın'dan önce mankenlik zamanlarından. Denilecek bir şey yok sözün bittiği yerdeyiz” diye konuştu.

"Çok üzgünüz hepimiz şok olduk”

Tamer Karadağlı ise “Çok üzgünüz hepimiz şok olduk. Büyük bir kayıp çok sevdiğimiz bir kardeşimiz arkadaşımızdı. Ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Kimsenin kimseyi öldürme hakkı olmadığını söyleyen Bora Öztoprak ise şunları söyledi: “Allah'a inanan zaten onun adaletine inanıyordur. Onun adaleti de insanlar eliyle olmaz, çok yazık. Planlanmış olsa da olmasa da detaylarını bilmiyoruz. İşin içinde bir sürü şeyler dolaşıyor ama Vatan'ı çok seviyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzüldüm."

İzzet Yıldızhan, “Gerçekten çok üzücü bir olay. İkisi de insan, keşke olmasaydı. Ne yaşadıklarını bilmiyoruz tabi, geçmişle ilgili aralarında bir ilişki olduğu. O gün odaya ne için gittiği. Cinsi bir münasebet olmadığı kesinlikle açık zaten sadece bir görüşmeye gidilmiş. Herhalde bu bir nezaket görüşmesiydi. Ben baktım, hanımefendi beşinci ayda kendi sitesinde bir yazı yazmış. Yani 27 Ağustosta birlikte öleceklerini yazmış. Benim çok samimi arkadaşımdı ne diyeceğimi bilemiyorum” dedi.

"Sette son bir yemek yendi, veda yemeğiymiş"

"Kardeş gibiydi" diyen Mehmet Auf ise daha bir gün önce konuştuklarını söyleyerek, “Allah rahmet eylesin diyorum çok üzgünüz. Valla çok acı bir tesadüf çünkü sette son bir yemek yendi yani öyle bir sahne vardı. Veda yemeğiymiş, bir gün önce de konuştuk. Kapanışmış o konuşma o yüzden hala titriyorum bu konuda. Haberi internet üzerinden aldım. İnanmadım. Başta bir inkar süreci oluyor keşke tersi olsa diye ama gerçek söylenecek bir şey yok. Tüm ailesine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vatan Şaşmaz ile birlikte sunuculuk yapan Melike Öcalan, “Bir sürü şey konuşuluyor. Bu olaylardan sonra. Eğer evli ve bebek bekleyen bir adam, ortada bir yerde karşısındaki kişiye laf anlatmaya çalışsaydı karşısındaki kim bilir neler yazılırdı. Tabi koruyacak ailesini. Vatan öyle biri zaten. Şu anda bir can gitmiş. Ve bu çok iyi, çalışkan, temiz, efendiliğinden başka hiçbir şeyini görmediğimiz biri. Otel odasında olması bir şey ifade etmiyor. Tabii ki de bir laf anlatacaksa bebeğini ve eşini korumak için ortada bir yerde anlatamazdı” dedi. “Bu nasıl bir şey aklımız hayalimiz almadı, hala şoktayım” 10 yıldır beraber çalıştıklarını belirten Ferdi Akarnur, “Lafın bittiği yer. Ne diyeyim ki. Candan sevdiğimiz, güler yüzlü, saygılı, efendi biriydi. Bugüne kadar biz 10 yıldır çalışıyoruz, hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey aklımız hayalimiz almadı. Ben diziyi izlerken aldım haberi. Seti aradım onların da haberi yok. Hala şoktayım" diye konuştu. Yaşar Alptekin ise “Sözün bittiği yer. Sonuçta vadesi dolan her insan vadesi dolduktan sonra burayı terk edecek. Ondan geldik ona gideceğiz. Rabbim geride kalan sevdiklerine sabır ihsan eylesin onda Allah rahmet eylesin. Güzel bir oyuncuydu, güzel kalpli bir insandı Allah rahmet eylesin. Beklenmedik bir vefattı bu” şeklinde konuştu. “Vatan, sapkın bir insanın kurbanı oldu” Vatan Şaşmaz’ı sapkın birinin kurban ettiğini dile getiren eski manken Tuğba Özay, “Çok üzgünüm, hepimiz çok sarsıldık. 3 gün öncesinde beraberdik. Eskileri yad ettik, baba olmak istediğini söyledi. Bana da dedi ki ‘Tuğba 43 yaşındayım 60 yaşıma geldiğimde çocuğum ergen olacak, sen de elini çabuk tut’ dedi. Vatan bu camiada değerleriyle yaşayan, yozlaşmamış, dejenere olmamış, saygın çok değerli bir insandı. Benim kanıma dokunuyor kardeşimin arkasından aslı astarı olmayan acımasızca sözler. Vatan öyle bir insan değil, Filiz Aker’in yeğeni Dora açıklama yaptı. Vatan sapkın bir insanın kurbanı oldu, başka hiçbir açıklaması yok” dedi. Vatan Şaşmaz’ın hayatını kaybetmesinin ardından çıkan haberlere tepki gösteren Ömür Gedik, “Vatan ile sürekli ‘insanlara, hayvanlara nasıl yardım edebiliriz’ diye iyilik konuşurduk. Bazı insanların kalbinin güzelliği yüzüne yansır, o da öyle bir insandı. Ben bunları hiç hak ettiğini düşünmüyorum. Arkasından çıkan kötü niyetli haberlere de çok üzülüyorum” diye konuştu. Cenazeye katılan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, “En son 12 Haziran’da görüştük, çok fazla etkinlikte bir arada oluyorduk. İnanmakta güçlük çekiyorum hala. Çok hoşsohbet cana yakın biriydi, ahbaplığımız eskiye dayanır. Hepimizin başı sağolsun Allah rahmet eylesin” diye konuştu. Vatan Şaşmaz’ın herkesin sevdiği biri olduğunu dile getiren oyuncu Saruhan Hünel ise “Söyleyecek çok şey yok, çok üzgünüz. Herkesi şok edecek bir durum oluştu. Kıymet verdiğimiz biriydi, yazılanlardan da görüyorsunuz herkesin sevdiği saydığı benim de dertleştiğim bir dostumdu. Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Ünlü sunucu Şaşmaz, kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığı’na götürüldü.

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’na getirilerek dualar eşliğinde defnedildi. Şaşmaz'ın sevenleri cenaze töreninin ardından mezarlığa da gelerek acılı aileye destek oldu. Şaşmaz'ın annesi Safiye Şaşmaz ve eşi Yasemin Adalı'nın burada da ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Şaşmaz'ın cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi.