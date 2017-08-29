Vatan Saşmaz’ı öldürüp intihar eden Filiz Aker’in ağabeyi konuştu... 'Cinayetin nedeni 2,5 milyon dolar' iddiası

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz’ı Beşiktaş’taki Conrad Otel’de öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Filiz Aker’in (55) ağabeyi Sümer Bayer ve yeğeni Gürbüz Acar konuştu. Sümer Bayer, 1980’de sanatçı Rüçhan Çamay ile dansöz Leyla Sayar’ın kaçırılması; milli binici Orhan Çetinkol’un bacağından vurulması olayına karışmış ve tutuklanmıştı. Bu suçlardan tahliye olan ancak tekrar cinayet işleyen Bayer, infazı yandığı için 22 yıldır Silivri Açık Cezaevi’nde yatıyor. 6 ay sonra cezasını tamamlayacak olan Sümer Bayer, geçen hafta izinli olarak çıktığı cezaevinde kardeşi Filiz Aker’le buluştu. Aynı otelde 2 gün geçiren ağabey, Gazete Habertürk’e konuştu.

‘PARASINI YEDİLER’

“Kardeşimin parasını yediler. Dolandırdılar” iddiasında bulunan Sümer Bayer, “1.5 aydır otelde kalıyordu. Cezaevinden çıkınca 2 gün birlikte zaman geçirdik. Beni Boğaz’da yemeğe götürdü. Morali iyiydi. Cuma günü İzmir’e ailemin yanına geldim. Olay günü de saat 16.17’de beni aradı. ‘Ben bugün Hollanda’ya gideceğim. Yarın seni ararım’ dedi. Sonrasında ağabeyim aradı ve ‘Filiz, Vatan Şaşmaz’ı öldürmüş’ dedi. Ablamı ruh hastası ve takıntılı bir âşık gibi gösteriyorlar. Özellikle de öz yeğeni olan Dora Ercan. Kardeşim aklı başında ve psikolojik sorunları olmayan biridir. Olayın nedeni Filiz’in parasını alamamasıdır.”

BİR HAFTA ÖNCE DE GİTMİŞ

Kardeşiyle Vatan Şaşmaz’ın 11 yıl öncesinden tanıştıklarını söyleyen Bayer, şöyle devam etti: “Vatan Şaşmaz ilk eşiyle ABD’ye gidip Filiz’e misafir oldu. Vatan orada ev almak istemiş. Filiz’den 130 bin dolar borç aldı. Ama ödemedi. Sonrasında da Sevilay Öztürk ile Vatan Şaşmaz onu bir banka müdürüyle tanıştırdı. FOREX’e para yatırıyor. Onun adına işlemleri yapıyorlar. 2.5 milyon dolar parası gitti. Etiler’deki bir ev ile villasını, Miami’deki evini sattı. Vatan’dan parasını istiyordu. Vatan Şaşmaz, 21 Ağustos’ta yine otele gelmiş. Kayıtlarda vardır. Filiz bana bunu anlattı. Bu görüşmede Vatan, ‘130 bin doları hemen veremem. Ödeyebileceğim kadarını haftaya getireceğim’ demiş. Olay günü de parayı getirecek diye beklemiş onu. Aralarında ne tartışma çıktı da kardeşim böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Psikolojik rahatsızlığı olan birine devlet silah ruhsatı verir mi? Olayın arkasındaki gerçek kardeşimin dolandırılmış olmasıdır.”

Aker’in, borsada çok para kaybettiği, buna sebep olanları bir partiye çağırıp öldüreceğini söylediği de iddia edildi. Aker’in cenazesini alan yeğeni Dilek Bayer, “Halam ‘Öyle bir şey yapacağım ki herkes bizi konuşacak’ demişti. Zaman zaman böyle konuşuyordu. İlk anlattığında şaka yaptığını düşündüm. Borsada para kaybetmişti. Buna sebep olanları bir partiye çağırıp herkesi öldüreceğini söylüyordu. Ancak dediklerini yaptı. Vatan Şaşmaz olacağını tahmin etmiyorduk. Şaka sanıyorduk. Psikolojik bir rahatsızlığı yoktu. Tedavi görmüyordu. Cenazesini perşembe ya da cuma günü defnedeceğiz. Cezaevindeki amcamın izinle çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Öte yandan polis, ikilinin 1.5 ay içinde sadece bir kez görüştüğünü belirledi. Cep telefonları kriminal laboratuvara gönderilen Şaşmaz ve Aker’in daha çok internet üzerinden haberleştikleri üzerinde duruluyor.

Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz’ın cenazesi, bugün öğlen namazına müteakiben Güzeltepe Birlik Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’na defnedilecek.

‘VATAN BENİ SIRTIMDAN VURDU’ DEDİ’

Filiz Aker’in öz yeğeni ve ses sanatçısı Gürbüz Acar açıklama yaptı. Aker’in 9 kardeş olduğunu ve kendisinin en büyük ablasının oğlu olduğunu dile getiren Acar, “Kendisiyle en son 2 yıl önce buluşmuştuk. Bana ‘Vatan Şaşmaz evlenerek beni sırtımdan vurdu’ demişti” diye konuştu.

Acar, şöyle devam etti: “Son görüşmemizde bana ‘Her yerde Vatan’ı görüyorum. Onu çok sevdim’ deyip durdu. İkisine de çok acıdım. Bu sevdadan vazgeçmesi gerektiğini söyledim. Bir ara sırf bu yüzden aramız açıldı. Teyzem takıntılı değil hayatını yaşayan bir kadındı. 15 senedir müzmin bekârdı. Vatan, 2011 yılında ilk evliliğini yaptığı gün onu arayıp haber vermiş ‘Ben evlendim’ diye. ‘Beni sırtımdan vurdu’ dedi. İlk evliliğini yapmadan önce de ilişkileri varmış. Teyzem hem çalıştı hem kocalarından nafaka almıştı. Rezidansı, Amerika’da evi vardı. Parası pulu olan biriydi. İki yıl önce rezidanstan, ‘Her yerde Vatan’ı görüyorum’ diyerek ayrıldı. Ulus’ta siteye taşındı.”

Acar, teyzesinin başkalarına para kaptırdığı iddialarına ilişkin ise, “Görüşmemizde ‘2.5-3 milyon dolar paramı kaybettim’ dedi. Ne yaptı bilemem. Borsada mı kaybetti bilmiyorum. ‘Onu sevdim böyle oldu’ diyordu. Psikolojisi bozuktu. Vatan’ın evliliğini duyunca intihara kalkıştı” yanıtını verdi.