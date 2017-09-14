Vatan Şaşmaz'ın çektiği reklam filmi tekrar gösterilmeye başlanınca tepki çekti
Beşiktaş'ta bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çektiği 'doğrudan satış' ile ilgili reklam filmi bazı kanallar tarafından tekrar gösterilmeye başlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen reklama tepki gösterildi.
Geçtiğimiz ay eski manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş'ta bir otelde silahla vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın "doğrudan satış" ile ilgili çektiği reklam filmi vefatından sonra tekrar yayına alındı.
Ölüm üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kanal yöneticilerine sosyal medyadan tepki geldi. Bazı kanallarda görülen reklam filmi, izleyiciler tarafından fark edildi.
Ailenin konuyla ilgili yasam işlem başlatıp başlatmayacağı henüz bilinmiyor.
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