Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Vatan Şaşmaz'ın çektiği reklam filmi tekrar gösterilmeye başlanınca tepki çekti

Beşiktaş'ta bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çektiği 'doğrudan satış' ile ilgili reklam filmi bazı kanallar tarafından tekrar gösterilmeye başlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen reklama tepki gösterildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçtiğimiz ay eski manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş'ta bir otelde silahla vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın "doğrudan satış" ile ilgili çektiği reklam filmi vefatından sonra tekrar yayına alındı.
 
Ölüm üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kanal yöneticilerine sosyal medyadan tepki geldi. Bazı kanallarda görülen reklam filmi, izleyiciler tarafından fark edildi.
 
Ailenin konuyla ilgili yasam işlem başlatıp başlatmayacağı henüz bilinmiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'SİHA'lar sivilleri vuruyor' yalanına Başbakan Yıldırım'dan tokat gibi yanıt

'SİHA'lar sivilleri vuruyor' yalanına Başbakan Yıldırım'dan tokat gibi yanıt

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA