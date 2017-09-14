Vatan Şaşmaz'ın çektiği reklam filmi tekrar gösterilmeye başlanınca tepki çekti Beşiktaş'ta bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çektiği 'doğrudan satış' ile ilgili reklam filmi bazı kanallar tarafından tekrar gösterilmeye başlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen reklama tepki gösterildi.