Vatan Şaşmaz'ın cenazesinde büyük ayıp! Tabut başında fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar tepki çekti Otel odasında korkunç bir cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz’ı uğurlamak için sevenleri, oyuncu dostları ve yakınları Üsküdar Güzeltepe Birlik Cami’nde bir araya geldi. Tabut başında fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar tepki çekti.