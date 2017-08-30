Vatan Şaşmaz'ın daha önce otele geldiğine ilişkin bir kayda rastlanmadı

Vatan Şaşmaz cinayetinde polisin şu ana kadar 5 kişinin ifadesini aldığı ortaya çıktı. Şaşmaz ve Aker'in İphone cep telefonlarının tamamen kapalı olarak Vatan Şaşmaz cinayetinde telefon bilmecesi

bulunması nedeniyle kilitlerinin açılamadığı bildirildi.

5 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

-Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmada 5 kişinin ifadesini aldı. Aker'in yeğeni Dora Ercan eşi ve otel personeli 3 kişinin ifadeleri alındı. Otel personeli, cesetlerin bulunması ile ilgili sorulara yanıt verdikleri, Dora Ercan ve eşinin de olaydan önceki tanıklıklarını anlattıkları belirtildi.

-Polis soruşturma dosyasında, olayın nedeni olarak platonik aşk konusunun yer aldığını, maddi konularla ilgili bir bilgi bulunmadığını bildirdi.

ŞAŞMAZ'IN DAHA ÖNCE OTELE GELDİĞİNE İLİŞKİN BULGU YOK

-Vatan Şaşmaz'ın 21 Ağustos 2017 günü otele geldiği iddiaları ile ilgili polisin inceleme yaptığı, şu ana kadar yapılan kamera incelemesinde Şaşmaz'ın otele geldiğine yönelik bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

-Aker'in olayda kullandığı Smith Wesson tabancadan 5 merminin ateşlendiği, ateşlenmemiş bir merminin toplu şarjörde olduğu belirlendi. Polis, bu tabancada kurma ya da horozunu geri çekme olayının olmadığını, doğrudan tetiğe basıldığında ateşlenmesi nedeniyle bu tür olaylarda tercih edildiğini belirtti.

-Aker'in iki eli ve tabancayı ateşlediği sağ elindeki eldivende barut izi bulunduğunu, eldiveni neden giydiğine yönelik yorumda bulunmanın güç olduğu belirtildi.

POLİS ODAYA GİRDİĞİNDE TELEFONLAR KAPALIYMIŞ

-Polis olayın yaşandığı odaya girdiğinde, Aker'in ve Şaşmaz'ın cep telefonlarının tamamen kapalı olduğunu, bu nedenle parmak iziyle açma seçeneğinin ortadan kalktığı vurgulandı.

ŞAŞMAZ'IN TELEFONUNU KİM KAPATTI?

-Şaşmaz'ın cep telefonunun kendisi tarafından mı yoksa Aker tarafından mı kapatıldığının netleştirilemediği bildirildi. Telefonların şifrelerinin kırılması için Siber Şube'nin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

SİLAHI OTELE NASIL SOKTU?

-Polis, Aker'in bulundurma ruhsatlı tabancayı otele nasıl soktuğu ile ilgili net bir bilgiye ulaşamadı. Aker'in tabancayı hediyelik bir eşya kutusu görünümündeki bir kutuyla, valiz içerisinde otel personelinin iyi niyetinden faydalanarak tabancayı sokmuş olabileceği değerlendiriliyor. (Hürriyet)