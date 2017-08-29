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Vatan Şaşmaz’ın defnedileceği mezarlıkta hazırlıklar başladı

Beşiktaş’ta lüks bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz’ın, defnedileceği Çengelköy Mezarlığı'nda hazırlıklar başladı.

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Beşiktaş’ta 5 yıldızlı bir otelde vurularak öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, bugün öğlen namazını müteakiben Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek. Şaşmaz’ın defin işlemleri için mezarlıkta hazırlıklar başladı. Mezar için belirlenen alan görevliler tarafından kazılıyor.
 
 

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