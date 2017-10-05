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Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini yaydığı iddiasıyla aranan kişi yakalandı

Oyuncu ve sunucu Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Aker'in intiharı ile sonuçlanan olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyaya yaydığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

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Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intiharı ile sonuçlanan olayın ceset görüntülerini sosyal medyaya yaydığı iddiasıyla aranan şüpheli Didem Ç. Konya'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde Şaşmaz ve Aker'in cesetlerinin görüntülerini sosyal medyaya yayan kişinin Didem Ç. olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelinin Konya'da olduğunun belirlenmesi üzerine Didem Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

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