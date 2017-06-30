Vatandaş böyle seslendi: Kravat değil ip bağlayın

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de bulunduğu 28’i tutuklu 76 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı ve Ahmet Karayiğit de izledi.



VATANI KAÇA SATTINIZ?



Duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu önünde toplanan halk, sanıklara “Boynunuza kravat bağlayacağına ip bağlayın”, “Kaça sattınız vatanı, kanı bozuklar size urgan vereceğiz” sözleriyle tepki gösterdi. Tamamı dolan salondan sanıklara yönelik, “FETÖ’nün köpekleri’ sesleri yükseldi. Sanıkları yuhalayan izleyiciler ve sanık yakınları arasında çıkan tartışma ise yumruklaşmaya kadar gitti. Duruşmada Adem Huduti’nin emir subayı eski Binbaşı Sedat Kaya, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.