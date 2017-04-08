Silopi’de toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi
Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş mühimmat ele geçirildi.
- İHA
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasındaki bölgede PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 19 adet el yapımı bomba, 22 kg ağırlığında TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 9 kg ağırlığında A4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 61 adet bomba yapımında kullanılan normal kapsül, 6 adet bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül, 32 adet bomba yapımında kullanılan mekanik kapsül, 462 adet fişek, 6 adet koli bandı, 2 adet izole elektrik bandı, 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.
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