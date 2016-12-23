Cumhurbaþkaný Erdoðan vatandaþ kaç dolar bozdurduðunu açýkladý

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakan Binali Yýldýrým, Ýzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 bin metrekare alana kurulan Sütaþ Entegre Tesisi’nin açýlýþýný yaptý. Yýllýk 100 bin ton süt iþlenmesi ve 500 ton yem üretilmesinin hedeflendiði yatýrýmýn açýlýþýnda konuþan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, “850 kiþiye istihdam oluþturan tesis süt, yem ve geri dönüþüm gübre üretimlerinden oluþan bir entegre tesisi. Yaklaþýk 8 bin aileye düzenli gelir imkaný saðlayacak. Bu tesisle ayný zamanda üniversite öðrenciler için eðitim merkezi bulunuyor olmasýný çok önemli buluyorum. Türkiye’nin asýl meselesi yatýrýmdýr, istihdamdýr” dedi.

“Bu millet yüce bir millettir”

Terör olaylarýna deðinen Erdoðan, þunlarý kaydetti:

“Milletimizin demokrasisine, özgürlüðüne bayraðýna, devletine, topraðýna göz dikilmesine izin vermeyeceðini tarihimizin her döneminde olduðu gibi son yýllarda olduðu gibi sayýsýz kez ortaya koymuþtur. Güvenlik güçlerimiz Suriye’de PYD, DEAÞ’la ülke içinde FETÖ, PKK, DEAÞ ile yoðun mücadele içindedir. Milletimizin güvenlik güçlerine hükümetimize desteðinin tam olduðunu görüyoruz. O yüzden bu millet büyük ve yüce bir millettir. Tek millet diyorum, 80 milyon hepimiz Türkü, Kürdü, Lazý, Boþnak’ý ayrým yok. Tek millet. Ýki, tek bayrak. Rengi þehidimizin kaný, hilal baðýmsýzlýðýmýzýn ifadesidir. Kimseye, þurada, burada paçavralarý bizim bayraðýmýzla eþ bir bayrak olarak karþýmýza çýkarmasýn. Tek bayraðýmýz var. Bayraklarý bayrak yapan üstündeki kandýr. Toprak eðer uðrunda ölen varsa vatandýr. Bir bayraðýn bayrak olabilmesi için uðrunda kan veren þehitlerinin gazilerinin olmasý gerekiyor. Bizim için bayrak böyledir. Üçüncüsü tek vatan. Bu topraðýn uðrunda biz çok þehitler verdik. 780 bin kilometre kare. Kimse operasyon düþünmesin bu topraklar üzerinde bedelini aðýr öder. 4, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden baþka bizim devletimiz yok. Paralel devletmiþ, þu devletmiþ bu devletmiþ asla. Böyle bir giriþimde bulunanlar da bunun bedelini aðýr ödediler, ödeyecekler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mücadelesi tek bir alanla sýnýrlý deðildir. Topyekün bir mücadele yürütüyoruz. Ülkemize yönelik saldýrýlar sürüyor. Türkiye’nin önü kesilmeye çalýþýyorlar. Ülkemizde ekonomik baský uygulamaya çalýþtýlar. Yastýðýnýzýn altýnda ne kadar dolar varsa Türk lirasýna çevirin dedik. Saðolsun milletimiz 2 milyar dolarý Türk lirasýna çevirdi. Kendi sorumluluk alanýmýzla mücadeleye katýlmak zorundayýz. Ýþçi, en iyi þekilde çalýþacak, çiftçi tarlasýnda en iyi ürünü üretecek, iþ adamlarýmýz üretimi istihdamý arttýracak. Bankalarýmýz iþ verene, giriþimciye uygun faizli kredi saðlayacak. Yüksek faiz oranlarýyla iþ verenin karþýsýna dikilirsen yatýrýmcý nasýl alacak ve yatýrým yapacak. Þehitlerimize gazilerimize vefa borcunun ödemesinin en güze yolu budur. “

“Anadolu’da hala 10-15 dönümlük tarlalarda üretimi yeterli göremeyiz”

Güvenlik güçlerinin her alanda terörle mücadeleye devam ettiðini vurgulayan Erdoðan, “Karlý daðlarda PKK’lý teröristleri arayan, El Bab’ý DEAÞ’tan kurtarmaya çalýþan, FETÖ’yü tasfiye etmek için çalýþan, Afganistan’ýn güvenliði için çalýþan ve dünyanýn dört bir yanýnda görev yapan güvenlik mensuplarýmýz ülkemizin kalkýnmasý için bizden duayla birlikte çalýþmamýzý istiyor. Ekonomik olarak üretken bir Türkiye bulmak istiyorlar. Bu sebeple yatýrýmlarýmýzý ertelemek bir yana öne çekmeli, azaltmak bir tarafa arttýrmalýyýz. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaþmasý için taþ üstüne taþ koyan herkesi destekliyor ve tebrik ediyorum. Yaþadýðýmýz krizlerin bize gösterdiði bir hakikat var. Türkiye olarak her alanda kendi kendimize yeten bununla birlikte ihracat yapan bir ülke haline gelmeliyiz. Gelir miyiz evellalah geliriz. Kendi üretimimizi, kendi tasarýmýmýzý kendimiz geliþtirerek, ileriye taþýmadan bu hedefe ulaþamayýz. Savunmadan, sanayiye kadar bu anlayýþý hakim kýlmak ve alt yapýyý oluþturmak zorundayýz. Türkiye gibi bir ülkenin hayvancýlýk ve tarým için dýþarýya milyonlarca lira ödemiþ olmasýndan ben fevkalade rahatsýz olurum. Biz kendimizle birlikte bölgemizdeki kardeþlerimizi doyurabilecek potansiyele sahip bir ülkeyiz. Açýlýþ yaptýðýmýz tesisler gibi modern üretim tesislerinin sayýsýný arttýrmalýyýz. Bingöl’de de böyle bir adým atýlmasý konusunu konuþtuk. Muharrem bey de ‘evet’ dedi. O süreci de hýzlandýrmamýz lazým. Ufak tefek þeylere takýlýp kalmayacaðýz. Orasý teþvik bölgesidir. O bölgede böyle bir entegre tesisinin kurulacak olmasý hem istihdam saðlayacak, hem de üretim saðlayacaktýr. Anadolu’da hala 10-15 dönümlük tarlalarda üretimi yeterli göremeyiz. Teknoloji yatýrýmý da belli bir noktaya ulaþýnca verimli hale gelir. Tarlalar boþ dururken hayvan yemini tamamýný dýþarýdan almaya kalkarsanýz elde ettiðiniz gelirden memnun kalamazsýnýz. Son dönemde tarým sektörü için yapýlanlar doðru da olsa yetersiz. Topraklarýmýzý, meralarýmýzý, su kaynaklarýmýzý daha etkili kullanmanýn yollarýný aramalýyýz. Türk yatýrýmcýlarýmýza, üreticilerimize ve vatandaþlarýmýza ben güveniyor ve inanýyorum. Rabbim yar ve yardýmcýmýz olsun” dedi.