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Vatandaşı, terör örgütü PKK adına tehdit eden 4 kişi tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK adına bir kişiyi tehdit eden ve sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK adına bir kişiyi tehdit eden ve sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yapan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptığı belirlenen V.B, AS, A.S. ve H.E. gözaltına alındı.

İncelemede zanlıların bir vatandaşı da uzun namlulu silahlarla tehdit ettiği ettiği belirlendi. Sürekli Mahallesinde yapılan aramada, zanlıların kullandığı uzun namlulu silah, silaha ait şarjör ve 70 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

 

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