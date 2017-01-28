Vatandaşın yeni mesleği uzay madenciliği

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi kampüsünde bulunan ve Bakırlıtepe’de çok sayıda büyük çaplı teleskopla uzay gözlemi yapılan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ne (TUG), tüm Türkiye, hatta yurt dışından göktaşı olabileceği düşünülen kaya parçaları gönderiliyor. Çeşitli renk ve şekillerde, göktaşı olabileceği düşünülen kaya parçalarını araziden toplayan vatandaşlar için ‘uzay madenciliği’ tanımı getirildi.

YÜZLERCE TAŞ ÖRNEĞİ

Başuzman-Araştırmacı Doç.Dr. Hasan Esenoğlu, Bingöl’deki göktaşı parçalarının köylülerce bulunup para karşılığı satılması sonrasında Türkiye’de göktaşı konusunda büyük merak uyandığını söyledi. Bingöl’deki göktaşı parçalarının alımının tamamlandığını belirten Esenoğlu, “Bir kısmı İstanbul Teknik Üniversitesi’nce, bir kısmı da yurtdışında inceleniyor” dedi. Daha önce Çanakkale ve Bodrum’da da göktaşı bulunduğunu anlatan Esenoğlu, Bingöl’den tüm Türkiye’den göktaşı olduğu düşünülen yüzlerce örneğin getirildiğini kaydetti. Her gün bu konuda hem birebir hem de elektronik posta ile örnekler iletildiğini kaydeden Esenoğlu, bunların incelendiğini, ama göktaşına rastlanılmadığını dile getirdi.