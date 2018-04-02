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Vatandaşlar, pasaport ve sürücü belgelerini nüfus müdürlüklerinden almaya başladı

Vatandaşlar, pasaport ve sürücü belgelerini nüfus müdürlüklerinden almaya başladı. Kart ücretleri ile harç ve defter bedellerini banka şubelerine yatıran vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdikleri fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli kabul ediliyor

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Bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, 28 Mart'ta düzenlenen törenle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmişti.

Bu kapsamda pasaport ve sürücü belgeleri, nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı.

Vatandaşlar söz konusu işlemlerini, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüklerine giderek yaptırıyor.

- Ücretler banka şubesine yatırılacak

Kart ücretleri ile harç ve defter bedellerini banka şubelerine yatıran vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdikleri fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli kabul ediliyor.

Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanılıyor.

Yapılan yeni düzenlemeyle 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı.

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