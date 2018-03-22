'Vatanını, milletini seven insanları katletti bu alçaklar'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşması tamamlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, müşteki ifadelerinin alınmasına devam edildi.

Müşteki gazi Murat Aksu, evinde uyurken, bir arkadaşının açtığı telefonla uyanarak darbe girişiminden haberdar olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"00.30’da arabama bindim. Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere havalimanına gidecektim. Köprüde trafik tıkanmıştı. Arabayı bıraktım, gişelere doğru yürümeye başladım. İlk vardığımda 25 yaşlarında bir kardeşimiz göğsünden vurulup şehit düşmüştü. Biraz ileride bir tane daha genç kardeşimiz vardı, yaralıydı. Ellerimi havaya kaldırdım, 'Yaralıyı alacağım' diye seslendim. Yardım etmek üzere gittim ama o da şehit düşmüştü. Oradaki birileriyle beraber aldık kardeşimizi oradan. O gece çok sayıda yaralıya yardım ettim. Tahta bir paleti sedye olarak kullandık. Polislere ‘Neden müdahale etmiyorsunuz?’ dedik. Onlar da haklı gerekçeyle ‘ Siz buradayken müdahale şansımız yok’ dediler. Yaylım ateşinde yaralananlara yardım ederken ateş açtılar, vuruldum, geri çekildim ve hastaneye götürüldüm. Milletim ve vatanım adına şikayetçiyim. Allah bir daha bu hainlere fırsat vermesin. Vereceğiniz hiçbir ceza içimizi soğutmayacak. Bu hainleri asamayacaksınız, salın, cezasını biz verelim."

Öğrenci sanıkların ifadelerinde darbeden haberdar olmadıklarını öne sürdüklerini ancak bunun gerçeği yansıtmadığını savunan Aksu, "İnsanlar köprüye gelmeye devam ediyor, şehit ve gazi sayısı artıyor, sabırlar taşıyordu. Askeri öğrencileri taşıyan otobüs geldiğinde, gençlerden biri eline bir taş aldı, camı kıracaktı ama 40’lı yaşlarında biri arkadan elini tuttu. ‘Bu araç Türkiye Cumhuriyeti’nin malı, senin malın, benim malım. Sen bu araca zarar veremezsin.’ dedi. Vatanını, milletini seven insanları katletti bu alçaklar." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Taner Akıncı’nın "Üzerinizde herhangi bir silah var mıydı?" sorusunu Aksu, "Yüreğim vardı hakim bey. Silahtan kastınız nedir, bayrak mıdır, tekbir midir?" diye yanıtladı.

Duruşmaya, 26 Mart Pazartesi gününe ertelendi.