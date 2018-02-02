Vatikanı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 3500 güvenlik gücü koruyacak

Bir haftadır Roma Emniyet Müdürlüğü'nde ve Valilik'te zirve üzerine zirve yapan gizli servisler dahil diğer güvenlik birimleri özelikle terör örgütü PKK'nın olası eylemlerine karşı merkezde tüm protesto girişimleri ve toplantıları 'Yeşil Bölge' ilan ederek yasakladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a gidiyor

CNNTürk'ten Reha Erus'un haberine göre; Yetkililer, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için alınan sıkı güvenlik önlemlerinin İtalya'da bir ilk olduğunu daha önce 2004'teki 'Roma Antlaşması'nda kentte 'Yeşil Bölge' ilan edildiğini hatırlatarak, kırmızı alarmın en yüksek düzeyde olduğunu belirttiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 saat boyunca geçeceği güzergahların EDS, MOBESE ve seyyar kameralarla izleneceği de açıklandı. Konvoy için alternatif yollar da programlandı. Romalılara 24 saat boyunca bazı anayolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 saatlik ziyareti için komşu vilayetlerden güvenlik gücü takviyesi dışında ambulans ve itfaiye arçlarınında konvoyu izleyeceği öğrenildi.

İtalya'da ABD cumhurbaşkanlarının ziyaretlerinde güvenlik güçlerinin sayısı 3 bini geçmiyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa dışında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile de görüşecek. Erdoğan'ın Vatikan ziyareti, 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.