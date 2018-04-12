Vaude Tejo’yu sırtına tak, dünyayı dolaş!

Vaude Tejo; Her türlü eşyanızı kolay ve düzenli taşımanız için tasarlanmış iç organizasyonu, çıkarılabilir bölmeleri, 15.6" laptop için akıllı bölmesi, yastıklı omuz askıları ve anahtar, cüzdan gibi kolayca ulaşmanız gereken eşyalarınız için oluşturulan fermuarlı bölmeleri ile çok kullanışlı. Çanta ağırlığının sırtınıza eşit dağılmasını sağlayan tasarımıyla Vaude Tejo ile seyahat etmek çok keyifli.

Gökyüzü Pazarlama ve Dış Tic Ltd Şti, RIMOWA ve Reisenthel gibi kendi kategorilerinde 1 numara olan bavul ve çanta markalarının yanısıra, dünyada çevreciliği ile bilinen, yine bir Alman çanta markası Vaude’yi 2017 yılında Türkiye ile tanıştırdı.

Günlük hayatımızda da sırt çantası, spor çantası ve çapraz/omuz çantaları ile de şık olunabileneceğini tasarımlarıyla ve fonksiyonelliği ile bize gösteren Alman markası Vaude çantaları, www.bagitgo.com’dave seçili Beymen ve D&R mağazalarında satılmaktadır.