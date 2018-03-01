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Ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Gece saat 01.30 sıralarında özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji özellikle bu sabah ve cuma sabahı için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Gece saat 01.30 sıralarında özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "İstanbul'da akşam saatlerinden yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır."

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