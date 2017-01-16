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Vekil piyangosu istanbul’a vurdu

BİRİNCİ tur görüşmeleri tamamlanan Anayasa değişiklik teklifi, milletvekili sayısını da 550’den 600’e çıkartıyor. Buna göre, iller yeni vekillere kavuşacak.

  • Şerife Güzel
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1 Kasım seçimlerinde 4 vekil çıkartmışken, nüfus oranıyla vekil sayısı 3’e inen Yozgat ile aynı durumda 2 vekil çıkarttıktan sonra sayısı 1’e düşen Bayburt, kaybettikleri birer vekillerine kavuşacaklar. İstanbul, artışın “kralı” olarak öne çıkacak. Bugünkü nüfus sayısına göre İstanbul 10 artarak 98’e, Ankara 4 artarak 36 sandalyeye çıkacak. Antalya, Gaziantep, Mersin ve Bursa 2’şer artacak.

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